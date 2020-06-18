السعودية | سفير المملكة بالكويت: المنفذ البري مفتوح للمواطنين الراغبين في العودة ممن لديهم حالات إنسانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالكويت: المنفذ البري مفتوح للمواطنين الراغبين في العودة ممن لديهم حالات إنسانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:16 مساءً, 18 يونيو 2020 م المناطق _ فهد المريخي أوضح ‏‏سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود عبر حسابه بتويتر أنه على الراغبين في العودة إلى المملكة وممن لديهم حالات إنسانية مراجعة السفارة في دولة الكويت الشقيقة في أسرع وقت لإنهاء إجراءاتهم وأن المنفذ البري مفتوح على مدار الساعة في الحالات الإنسانية.

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