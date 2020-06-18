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شكرا لقرائتكم ابن قويد: لدينا وثائق لا نستطيع نشرها بقضية خالد الدوسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ابن قويد: لدينا وثائق لا نستطيع نشرها بقضية خالد الدوسري
نعمل على ملف جديد بالقضية قد يستغرق أشهرًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المحامي سعود متعب بن قويد، تفاصيل قضية المعتقل خالد الدوسري، مؤكدًا أن وزارة الخارجية دعمت القضية منذ بداية القبض عليه وحتى الآن عبر القنوات الرسمية.
وقال ابن قويد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، “بدعم من الخارجية السعودية تم تكليف المحامي السعودي السابق مع فريق دفاع أمريكي، وللأسف لم يتابع القضية، ولم يعلم بصدور الحكم ضد خالد الدوسري إلا من خلال عائلة خالد؛ لذا يتحمل المسؤولية كاملة، وأتمنى خروجه لوسائل الإعلام ليقدم مبرراته “.
وتابع: “الوثائق التي تم نشرها لم نحصل عليها إلا مؤخرًا ويوجد غيرها لا نستطيع نشرها حتى لا تفقد قيمتها وهي جزء من الملف الذي يتم إعداده لتقديمه هناك “.
وقال ابن قويد: “نشرنا هذه الوثائق لتوضيح الصورة الحقيقية للقضية والرد على الفيلم المنتج لتشويه صورتها هنا ومن المفارقات العجيبة مَن ينتقد نشر الوثائق هنا لم ينتقد نشر الفيلم المسيء للقضية بالمجتمع “.
وتابع: “ملف القضية الحالي وتقديمه للقضاء الأمريكي يستغرق عدة شهور لمن يسأل عن الموعد المحدد فلا نستطيع تحديده ولكن العمل مستمر والتوفيق بيد الله “.
وعن تغيير أقواله، قال: “تغيير أقوالي فيما يخص القضية قديمًا أثناء مقابلات ببعض القنوات عما نشرته مؤخرًا أمر طبيعي بعد الحصول حاليًا على معلومات جديدة عن القضية “.
وختم محامي خالد الدوسري بقوله: “لا نعمل بالقضية بشكل فردي، بل هناك من يشارك من المحامين الأمريكيين مع المتابعة معهم فيما يقدم من أعمال بالإضافة إلى محبين للقضية من الجنسيات الأخرى فلهم كل الشكر والتقدير”.
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