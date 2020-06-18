بعد انخفاض معدلات التضخم .. مؤشر أسعار المستهلك في السعودية يتقدم من المركز 38 إلى الثاني عالمياً

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 11:12 مساءً - حققت المملكة أفضل ترتيب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2020، والصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وأحرزت تقدماً استثنائياً غير مسبوق رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، حيث حقق مؤشر أسعار المستهلك قفزة من المرتبة 38 عالمياً للعام 2019 إلى المرتبة الثانية عالمياً في 2020، وذلك بفضل انخفاض معدلات التضخم.

وأوضح التقرير أن مؤشر إجراءات بدء العمل التجاري في المملكة ارتفع من المرتبة الـ60 عالمياً في العام 2019 إلى المرتبة الـ15 عالمياً في 2020.

وأشار إلى أن المملكة سجلت التقدم الوحيد في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي وتحقيق المرتبة الـ24 عالمياً في جميع مؤشرات التنافسية للعام 2020، واحتلت المرتبة الـ8 من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على عدة دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم.

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وجاء هذا التقدم ليعكس حجم الجهود المبذولة في إصلاح وتطوير بيئة الأعمال التجارية في المملكة وتطوير التشريعات المنظمة للعمل التجاري ومشاركة القطاع الخاص.