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محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مساء اليوم أحد محال بيع العود بعد ثبوت إصابة أحد العمال في المحل بفيروس كورونا.
وتفصيلاً؛ رصدت فرق الرقابة الصحية التابعة لصحة مكة المكرمة حالة إيجابية لأحد العاملين في المحل لبيع العود، وعلى الفور خاطبت بلدية الشرائع الفرعية والتي بدورها أرسلت مراقبين للمحل وقامت بإغلاقه، ووضعت "استيكر"، منوهة فيه بعدم فتح المحل إلا بحضور مراقب البلدية.أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 11:54 PM
أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مساء اليوم أحد محال بيع العود بعد ثبوت إصابة أحد العمال في المحل بفيروس كورونا.
وتفصيلاً؛ رصدت فرق الرقابة الصحية التابعة لصحة مكة المكرمة حالة إيجابية لأحد العاملين في المحل لبيع العود، وعلى الفور خاطبت بلدية الشرائع الفرعية والتي بدورها أرسلت مراقبين للمحل وقامت بإغلاقه، ووضعت "استيكر"، منوهة فيه بعدم فتح المحل إلا بحضور مراقب البلدية.
، إغلاق محل لبيع العود في الشرائع بعد رصد حالة إصابة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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