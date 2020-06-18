محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت اليوم إلى رحمة الله والدة كلٍ من اللواء متقاعد عبدالله العتيبي وضيف الله العتيبي مدير جمرك جسر الملك فهد وأشقائهم ، زوجة والد الزميل الإعلامي سليمان بن فانك الروقي، وذلك إثر معاناة مع مرض ألم بها ، وسيُصلى ويشيع جثمانها إلى مثواها بعد صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة. للعزاء: جوال 0505228910 18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 11:37 PM Advertisements والدة "العتيبي" إلى رحمة الله والدة "العتيبي" إلى رحمة الله انتقلت اليوم إلى رحمة الله والدة كلٍ من اللواء متقاعد عبدالله العتيبي وضيف الله العتيبي مدير جمرك جسر الملك فهد وأشقائهم ، زوجة والد الزميل الإعلامي سليمان بن فانك الروقي، وذلك إثر معاناة مع مرض ألم بها ، وسيُصلى ويشيع جثمانها إلى مثواها بعد صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة. للعزاء: جوال 0505228910 الكلمات المفتاحية ، والدة "العتيبي" إلى رحمة الله ،

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