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سلط برنامج "الراصد" عبر قناة الإخبارية، الضوء على إحدى الأسر المنتجة بتبوك والتي غيرت مسارها لتصنيع الكمامات وبيعها إلى جانب عملها في تنسيق الحفلات والطبخ والمكياج.
وخلال اللقاء، أوضحت "أم أسامة" أنها بدأت في تصنيع الكمامات بالمنزل منذ بدء جائحة كورونا بالمملكة، وأشارت إلى أنها بدأت في الفكرة بشكل عائلي ثم تطور الأمر سريعًا وأصبحت تتلقى طلبات من خارج نطاق العائلة.
واستعرضت "أم أسامة" بعض الكمامات القطنية التي قامت بتصنيعها ، بأشكال مختلفة، وأوضحت أن شكل "الشماغ" هي الأكثر طلبًا، فيما يتراوح سعر الكمامة ما بين 5 إلى 10 ريالات.
ودعا المذيع عبدالله الغنمي، الجهات الحكومية بتبوك للتعاون مع "أم أسامة" وشراء الكمامات التي تقوم بتصنيعها؛ نظرًا لأن الكمامات تتميز بمستوى عالٍ من الجودة. فيروس كورونا الجديد
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 11:28 PM
الفكرة بدأت بشكل عائلي ثم تطور الأمر سريعًا كما كشف "راصد الإخبارية"
سلط برنامج "الراصد" عبر قناة الإخبارية، الضوء على إحدى الأسر المنتجة بتبوك والتي غيرت مسارها لتصنيع الكمامات وبيعها إلى جانب عملها في تنسيق الحفلات والطبخ والمكياج.
وخلال اللقاء، أوضحت "أم أسامة" أنها بدأت في تصنيع الكمامات بالمنزل منذ بدء جائحة كورونا بالمملكة، وأشارت إلى أنها بدأت في الفكرة بشكل عائلي ثم تطور الأمر سريعًا وأصبحت تتلقى طلبات من خارج نطاق العائلة.
واستعرضت "أم أسامة" بعض الكمامات القطنية التي قامت بتصنيعها ، بأشكال مختلفة، وأوضحت أن شكل "الشماغ" هي الأكثر طلبًا، فيما يتراوح سعر الكمامة ما بين 5 إلى 10 ريالات.
ودعا المذيع عبدالله الغنمي، الجهات الحكومية بتبوك للتعاون مع "أم أسامة" وشراء الكمامات التي تقوم بتصنيعها؛ نظرًا لأن الكمامات تتميز بمستوى عالٍ من الجودة.
، من الطبخ والمكياج إلى صناعة الكمامات.. هكذا غير "كورونا" مسار عمل أسر منتجة في تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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