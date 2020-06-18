سعر الذهب اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 18 يونيو 2020 تراجع ملحوظ، بالتزامن مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي مع التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، فسوف نوافيكم الآن متابعينا الكرام سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 207.88 ريال سعودي، مقابل 55.42$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 190.56 ريال سعودي مقابل 50.81$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 181.90 ريال سعودي مقابل 48.50$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 155.91 ريال سعودي مقابل 41.57$.

سجل الذهب عيار 14 نحو 121.26 ريال سعودي مقابل 32.33$.

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سجل الذهب عيار 12 نحو 103.94 ريال سعودي مقابل 27.71$.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6.465 ريال سعودي مقابل 1.724$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.455 ريال سعودي مقابل 387.98$.

سجل كيلو الذهب نحو 207.880 ريال سعودي مقابل 55.424$.

ومن هنا نكون قدمنا لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر الاسعار التي حققها الذهب في المملكة العربية السعودية، وفي حالة حدوث أي جديد سوف نوافيكم بها.