«موارد الرياض» تنظم محاضرتين تثقيفيتين حول كورونا «عن بعد»

نظم فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة الأسر الكافلة، خلال هذا الأسبوع، محاضرتين تثقيفيتين «عن بعد»، استهدف فيهما أهالي الأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة بحضور مجموعة من المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي ومنسوبات الإدارة.

أولى المحاضرات كانت بعنوان «حياة مطمئنة»، تناولت فيها المدربة عبير المزيني مفهوم الأزمة وأسبابها ومراحلها والأساليب السليمة للتكيف والتفاعل معها، بينما تطرقت المحاضرة الثانية «الآثار الاجتماعية على تربية الأبناء خلال أزمة كورونا» للدكتور عبدالعزيز التويجري لآثار الجائحة على الأسرة وطرق التعامل مع الأبناء خلالها وكيفية استثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة.

صاحبت المحاضرتين الإجابة عن استفسارات الحضور وعرض بعض المشاكل الشائعة مع وضع الحلول لها والمقترحات.

تأتي هذه المحاضرات كجزء من البرامج التثقيفية الدورية التي يقدمها فرع الموارد والتنمية بالرياض للأسر المحتضنة للأيتام، لمساعدتها على رعايتهم ومعالجة ما قد يعترضهم من مشكلات تربوية أو سلوكية وبما يكفل للأيتام المحتضنين سبل ومقومات الحياة الكريمة.

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