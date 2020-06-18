خلال أسبوع.. «البلديات» تنفذ أكثر من 97 ألف جولة رقابية وترصد 4836 مخالفة

نفَّذت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بأماناتها وبلدياتها أكثر من 97 ألف جولة رقابية على الأسواق، في إطار الخطط الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وذكرت الوزارة، أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات في كافة مناطق ومحافظات المملكة، قامت خلال الفترة من 17– 24 شوال 1441هـ، بتنفيذ 97421 زيارة جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام.

وأضافت الوزارة، أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 4836 مخالفة للاشتراطات الصحية، والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت الوزارة، أن المخالفات شملت 166 مخالفة مزاولة الأنشطة غير المستثناة، و964 مخالفة الأنشطة المستثناة خلال ساعات الحظر، و113 مخالفة تكدس في مساكن العمالة، و3044 مخالفة التدابير الصحية في الأسواق والمراكز، و549 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

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ونوَّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وشدَّدت الوزارة، على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

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