السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تواصل جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام



جدة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

واصلت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام، ومنها سوق السمك المركزي للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة

وأكد وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني حرص الأمانة على تقديم خدماتها لسكان محافظة جدة كافة والرقابة لهذه الأسواق.

وأشار إلى أن إدارة سوق السمك المركزي ممثلة بمراقبيها صادرت حوالي نصف طن من الأسماك، وجرى تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، والفاسدة جرى إتلافها وحجز 6 مركبات لباعة جائلين, وإتلاف 50 كيس ثلج غير صالح للاستخدام ورصد وضبط 47 مخالفة صحية واشتراطات بلدية وإجراءات احترازية.

من جهتها دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أية مخالفات أو ملحوظات عبر مركز الاتصال 940.

// انتهى //

22:27ت م

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جدة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسواصلت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام، ومنها سوق السمك المركزي للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى.وأكد وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني حرص الأمانة على تقديم خدماتها لسكان محافظة جدة كافة والرقابة لهذه الأسواق.وأشار إلى أن إدارة سوق السمك المركزي ممثلة بمراقبيها صادرت حوالي نصف طن من الأسماك، وجرى تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، والفاسدة جرى إتلافها وحجز 6 مركبات لباعة جائلين, وإتلاف 50 كيس ثلج غير صالح للاستخدام ورصد وضبط 47 مخالفة صحية واشتراطات بلدية وإجراءات احترازية.من جهتها دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أية مخالفات أو ملحوظات عبر مركز الاتصال 940.// انتهى //22:27ت م0249

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