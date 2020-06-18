السعودية اليوم / الصحة والتعاونية للتأمين تواصلان استلام وتجهيز عدد من مراكز مبادرة "تأكد"



مكة المكرمة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

أعلنت الصحة أنها تواصل تجهيز واستلام مجموعة من مراكز مبادرة "تأكد" للفحص الموسع لفيروس

وتضمنت هذه المبادرة تصميم وإنشاء 21 مركزاً للفحص ما بين ثابتة ومتنقلة، حيث استلمت الصحة مجموعة منها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام وجدة، وجار ٍ حالياً استكمال إنشاء مجموعة أخرى في المزيد من المدن وذلك بالتنسيق مع الوزارة الصحة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتبعاً للمعايير المعتمدة من الوزارة.

وشغّلت الصحة مؤخراً مراكز مبادرة "تأكد" ، حيث تستقبل وتقوم بعمليات الفحص لأكثر من 10000زائر من داخل مركباتهم يومياً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف فحص يومياً، ويحتوي كل مركز على 10 - 14 مساراً للمركبات، ومسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. إضافة إلى التوجيه من خلال النظم والتطبيقات الإلكترونية للالتزام بإجراءات الوقاية.

وجُهزت المراكز بأنظمة مراقبة وحماية من الحريق ومرافق مخصصة للكادر الطبي المشغّل للمراكز، كما يجري تطهير المراكز بشكل دوري والمركبات تلقائياً لدى مغادرة الزائر المركز. وكل ذلك بإشراف طاقم طبي وفني مؤهل ومدرب من قِبل وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، نوّه الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز بن حسن البوق بأهمية هذه الخطوة الإستراتيجية لكبح انتشار

وأشار البوق إلى ضرورة حجز موعد مسبق من خلال تحميل تطبيق "صحتي" الذي أطلقته وزارة الصحة والمتوفر للأجهزة الذكية في متجر آبل ومتجر قوقل بلاي.

// انتهى //

22:22ت م

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مكة المكرمة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلنت الصحة أنها تواصل تجهيز واستلام مجموعة من مراكز مبادرة "تأكد" للفحص الموسع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي قامت شركة التعاونية للتأمين بإنشائها، ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة للإسهام في دعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا وذلك عبر التوسع في عمليات الفحص، ضمن حملة المسح النشط التي تنفذها الوزارة للكشف المبكر عن حالات الإصابات بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.وتضمنت هذه المبادرة تصميم وإنشاء 21 مركزاً للفحص ما بين ثابتة ومتنقلة، حيث استلمت الصحة مجموعة منها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام وجدة، وجار ٍ حالياً استكمال إنشاء مجموعة أخرى في المزيد من المدن وذلك بالتنسيق مع الوزارة الصحة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتبعاً للمعايير المعتمدة من الوزارة.وشغّلت الصحة مؤخراً مراكز مبادرة "تأكد" ، حيث تستقبل وتقوم بعمليات الفحص لأكثر من 10000زائر من داخل مركباتهم يومياً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف فحص يومياً، ويحتوي كل مركز على 10 - 14 مساراً للمركبات، ومسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. إضافة إلى التوجيه من خلال النظم والتطبيقات الإلكترونية للالتزام بإجراءات الوقاية.وجُهزت المراكز بأنظمة مراقبة وحماية من الحريق ومرافق مخصصة للكادر الطبي المشغّل للمراكز، كما يجري تطهير المراكز بشكل دوري والمركبات تلقائياً لدى مغادرة الزائر المركز. وكل ذلك بإشراف طاقم طبي وفني مؤهل ومدرب من قِبل وزارة الصحة.وفي هذا السياق، نوّه الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز بن حسن البوق بأهمية هذه الخطوة الإستراتيجية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة وقال: "تعد حملة المسح النشط التي تنفذها وزارة الصحة من أجل الكشف المبكر عن حالات الإصابات بفيروس? كورونا واحدة من أهم الإستراتيجيات التي تساعد في رصد الحالات المشتبه بإصابتها بهذا الفيروس وتندرج ضمن الأساليب الوقائية المعتمدة عالمياً للتحكّم بانتشار الأوبئة، لذلك حرصت التعاونية على استثمار مواردها البشرية والمالية لدعم جهود الوزارة والمساعدة في نجاح هذه الإستراتيجية لتحقيق أهدافها من خلال إنشاء 21 مركز فحص ميدانيا ثابتا ومتنقلا لتستقبل أكبر عدد من المواطنين والمقيمين.وأشار البوق إلى ضرورة حجز موعد مسبق من خلال تحميل تطبيق "صحتي" الذي أطلقته وزارة الصحة والمتوفر للأجهزة الذكية في متجر آبل ومتجر قوقل بلاي.// انتهى //22:22ت م0248

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.