السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تضبط 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر في النكاسة



مكة المكرمة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

ضبطت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات بمكة المكرمة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية و الإدارة العامة للنظافة, كميات كبيرة من الكمامات القماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة في النكاسة بمكة المكرمة ، وجرى اتخاذ اللازم و إتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة للجهات المختصة.

وأكدت الأمانة على المواطنين والمقيمين أهمية الإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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22:20ت م

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