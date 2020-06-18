السعودية اليوم / تنفيذ مشروعات تطويرية صحية برفحاء



رفحاء 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

كشف مدير القطاع الصحي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن مهيدي النجدي, عن عدد من المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة ،والتي تشمل مشروع تطوير مركز الرعاية الصحي الأولية "رفحاء الشمالي" بحي المساعدية ومشروع تطوير بيئة العمل في مركز السكر والغدد الصماء التخصصي بالحي الإداري.

وأوضح النجدي في تصريح لـ"واس" أنه جرى الانتهاء مؤخراً من مشروعي مبنى قاعة التعليم الطبي المستمر ضمن مشروع الأعمال الإنشائية والتطويرية لمستشفى رفحاء المركزي ، ومشروع تأهيل غرف المرضى والممرات بالمستشفى.

ولفت النظر إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية بالمنطقة التي تسعى من خلالها إلى تقديم خدمات صحية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة والالتزام.

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22:16ت م

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