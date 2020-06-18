السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 333 إصابة بفيروس كورونا



روما 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

سجلت إيطاليا اليوم 333 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن أجمالي عدد الإصابات وصل إلى 238159 إصابة , فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34514 حالة وفاة , مشيرة إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 180544 حالة .

// انتهى //

22:14ت م

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روما 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسسجلت إيطاليا اليوم 333 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و 66 حالة وفاة .وأوضحت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن أجمالي عدد الإصابات وصل إلى 238159 إصابة , فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34514 حالة وفاة , مشيرة إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 180544 حالة .// انتهى //22:14ت م0240

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