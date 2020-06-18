السعودية اليوم / الكويت تمدد العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية وتعدل مواعيد الحظر الجزئي



الكويت 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم تمديد العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة في مجابهة انتشار عدوى

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي إنه تقرر العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة لحين تحقيق المعدلات والنتائج والمؤشرات التي تسمح بالانتقال إلى الثانية على أن تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

وأشار المزرم إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا تعديل مواعيد العمل بحظر التجول الجزئي ليكون من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا يوميا اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.

وأضاف أنه بناء على إفادة وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بشأن تحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة على عزل بعض المناطق فقد تم إلغاء العزل التام المفروض على منطقة حولي والنقرة وميدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خيطان اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو 2020.

// انتهى //

22:04ت م

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الكويت 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسقرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم تمديد العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة في مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال رئيس مركز التواصل الحكومي المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي إنه تقرر العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة لحين تحقيق المعدلات والنتائج والمؤشرات التي تسمح بالانتقال إلى الثانية على أن تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن الأسبوع المقبل.وأشار المزرم إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا تعديل مواعيد العمل بحظر التجول الجزئي ليكون من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا يوميا اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.وأضاف أنه بناء على إفادة وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بشأن تحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة على عزل بعض المناطق فقد تم إلغاء العزل التام المفروض على منطقة حولي والنقرة وميدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خيطان اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو 2020.// انتهى //22:04ت م0238

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.