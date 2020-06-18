السعودية اليوم / مدني الرياض ينفذ حملة للسلامة الوقائية على شقق وفنادق العاصمة ومحافظاتها



الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اليوم، حملة للسلامة الوقائية استهدفت شقق وفنادق العاصمة والمحافظات التابعة لها، في إطار الحملات التي ينفذها مدني الرياض للتأكد من استيفاء هذه المنشآت متطلبات وشروط السلامة والحماية من الحريق، والتزامها بتنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان لنزلائها والعاملين فيها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن الحملة شملت 912 موقعاً ومنشأة، ولاتزال أعمالها مستمرة، مهيباً بأصحاب المنشآت بضرورة توفير وسائل وأنظمة السلامة وصيانتها والتأكد من معرفة العاملين بالموقع بكيفية التصرف السليم في حالة الخطر -لا قدّر الله- داعياً إلى معالجة الملحوظات إن وجدت للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في المواقع جميعها.

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21:45ت م

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