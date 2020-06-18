

الرباط 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 8041 بعد تعافي 48 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 479 ألفا و873 بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

21:40ت م

0230



الرباط 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9074، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 8041 بعد تعافي 48 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 479 ألفا و873 بعد الكشف المخبري.// انتهى //21:40ت م0230

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.