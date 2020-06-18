السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمال صحة البيئة في مواجهة فيروس كورونا



مكة المكرمة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات - الإدارة العامة لصحة البيئة - حملاتها اليومية على المحلات و الأسواق التجارية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان صحتهم وسلامتهم.

وأوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم أن تلك الحملات تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الحملات الرقابية وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس

وبين أن الإدارة العامة لصحة البيئة شكلت عدداً من الفرق الميدانية بواسطة 45 مراقبًا صحيًا توزعت على 1807 جولات ميدانية، مشيراً إلى أن الجولات تأتي بمشاركة مع القطاعات المعنية بـ 2366 جولة حرر خلالها 152 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية و 81 مخالفة تكدس في مساكن العمال، ومخالفة ما يقارب 392 مركزاً تجاريًا لعدم وجود التدابير الصحية المرتبطة بالفيروس وإشعار و إنذار 217 وإغلاق 115 محلًا تجارياً، ومصادرة 1588 كيلو جراماً من مواد مجهولة المصدر و غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير عام صحة البيئة ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار

// انتهى //

21:24ت م

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مكة المكرمة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات - الإدارة العامة لصحة البيئة - حملاتها اليومية على المحلات و الأسواق التجارية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان صحتهم وسلامتهم.وأوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم أن تلك الحملات تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الحملات الرقابية وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.وبين أن الإدارة العامة لصحة البيئة شكلت عدداً من الفرق الميدانية بواسطة 45 مراقبًا صحيًا توزعت على 1807 جولات ميدانية، مشيراً إلى أن الجولات تأتي بمشاركة مع القطاعات المعنية بـ 2366 جولة حرر خلالها 152 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية و 81 مخالفة تكدس في مساكن العمال، ومخالفة ما يقارب 392 مركزاً تجاريًا لعدم وجود التدابير الصحية المرتبطة بالفيروس وإشعار و إنذار 217 وإغلاق 115 محلًا تجارياً، ومصادرة 1588 كيلو جراماً من مواد مجهولة المصدر و غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأكد مدير عام صحة البيئة ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً إلى عدم التجمع ،والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.// انتهى //21:24ت م0226

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