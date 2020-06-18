السعودية اليوم / أمانة جازان تحرر 6410 مخالفات للإجراءات والتدابير الصحية منذ بداية جائحة كورونا وحتى السبت الماضي



جيزان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

حررت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها منذ بداية جائحة فيروس

وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان أن تلك المخالفات جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها التي بلغت 43705 جولات تفتيشية شملت 42004 جولات رقابية للمراقبين الصحيين، و 1701 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها تحرير عدد من المخالفات شملت 362 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و627 مخالفة في مساكن العمالة، إضافة إلى 1466 مخالفة لبعض الأسواق والمراكز التجارية لعدم التزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، إضافة لإصدار 214 مخالفة لمزاولة أنشطة من المحال غير المستثناة، و 3741 مخالفة من الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول، وإغلاق منشأتين بسبب وجود حالة اشتباه ،وإغلاق 8 منشآت لوجود حالات مؤكدة بفيروس كورونا.

وبين أن الأمانة والبلديات التابعة لها أصدرت خلال المدة نفسها 2545 شهادة صحية لعدد من المنشآت ، كما رفعت 226848 طناً من النفايات، بمشاركة 6202 من الأفراد و 2079 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وأزالت 110504 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، فيما صودر 91916 كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير الصالحة، وغسل وتطهير وتعقيم 20769 مواقعاً في مختلف الأماكن، وتطهير وتعقيم 51980 من الآليات والمعدات والحاويات، مفيداً أنه جرى خلال عمليات التطهير والتعقيم استخدام 1964825 لتراً من المعقمات والمطهرات بعد التخفيف.

وأشار ابن سعيدان إلى أن تنفيذ هذه الأعمال والخدمات والجهود جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأهاب أمين منطقة جازان في ختام تصريحه بالمواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

21:11ت م

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جيزان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسحررت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى السبت الماضي، 6410 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وعدم تطبيقها البروتوكولات البلدية التي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وضرورة الالتزام بها.وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان أن تلك المخالفات جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها التي بلغت 43705 جولات تفتيشية شملت 42004 جولات رقابية للمراقبين الصحيين، و 1701 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها تحرير عدد من المخالفات شملت 362 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و627 مخالفة في مساكن العمالة، إضافة إلى 1466 مخالفة لبعض الأسواق والمراكز التجارية لعدم التزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، إضافة لإصدار 214 مخالفة لمزاولة أنشطة من المحال غير المستثناة، و 3741 مخالفة من الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول، وإغلاق منشأتين بسبب وجود حالة اشتباه ،وإغلاق 8 منشآت لوجود حالات مؤكدة بفيروس كورونا.وبين أن الأمانة والبلديات التابعة لها أصدرت خلال المدة نفسها 2545 شهادة صحية لعدد من المنشآت ، كما رفعت 226848 طناً من النفايات، بمشاركة 6202 من الأفراد و 2079 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وأزالت 110504 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، فيما صودر 91916 كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير الصالحة، وغسل وتطهير وتعقيم 20769 مواقعاً في مختلف الأماكن، وتطهير وتعقيم 51980 من الآليات والمعدات والحاويات، مفيداً أنه جرى خلال عمليات التطهير والتعقيم استخدام 1964825 لتراً من المعقمات والمطهرات بعد التخفيف.وأشار ابن سعيدان إلى أن تنفيذ هذه الأعمال والخدمات والجهود جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.وأهاب أمين منطقة جازان في ختام تصريحه بالمواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //21:11ت م0225

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.