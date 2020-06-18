السعودية اليوم / "الشؤون البلدية " تنفذ أكثر من 97 ألف جولة رقابية وترصد 4836 مخالفة



الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأماناتها وبلدياتها أكثر من 97 ألف جولة رقابية علي الأسواق في مختلف مناطق المملكة في إطار الخطط الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع والحد من انتشار

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات بعموم المملكة قامت خلال الفترة من 17– 24 شوال الجاري بتنفيذ (97421) جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام.

وأضافت أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد (4836) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت الوزارة أن المخالفات شملت (166) لمزاولة الأنشطة غير المستثناة، و(964) مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات الحظر، و(113) مخالفة تكدس في مساكن العمالة، و (3044) مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز، و(549) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الإزدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وشددت " الشؤون البلدية" على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

// انتهى //

20:50ت م

0220



الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسنفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأماناتها وبلدياتها أكثر من 97 ألف جولة رقابية علي الأسواق في مختلف مناطق المملكة في إطار الخطط الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات بعموم المملكة قامت خلال الفترة من 17– 24 شوال الجاري بتنفيذ (97421) جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام.وأضافت أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد (4836) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.وبينت الوزارة أن المخالفات شملت (166) لمزاولة الأنشطة غير المستثناة، و(964) مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات الحظر، و(113) مخالفة تكدس في مساكن العمالة، و (3044) مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز، و(549) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الإزدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.وشددت " الشؤون البلدية" على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.// انتهى //20:50ت م0220

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