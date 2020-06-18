ضبط 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحي النكاسة

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات بمكة المكرمة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، كميات كبيرة من الكمامات القماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة.

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وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة في النكاسة بمكة المكرمة، وجرى اتخاذ اللازم وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة للجهات المختصة.

وأكدت الأمانة على المواطنين والمقيمين أهمية الإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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