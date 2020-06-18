أرامكو تبدأ إيداع أرباح الربع الأول لعام 2020

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت شركة أرامكو، مساء اليوم الخميس، إيداع أرباح الربع الأول من العام الجاري 2020.

يذكر أن رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أعلن في وقت سابق أن الشركة تعتزم استخدام مزيج من النقد والدين لسداد التوزيعات المتعهد بها للربع الأول 2020.

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وأوضح أن الشركة تفضل بالتأكيد استخدام سيولتها النقدية في أغلب الأحيان، ولكن من المحتمل استغلال أدوات الدين المتاحة لها كالسندات أو القروض نظرًا لقوة ميزانيتها المالية.

وحسب البيانات المتاحة، أعلنت شركة “أرامكو السعودية” في 12 مايو الماضي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020.

وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية للعام 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل تدفع بشكل ربع سنوي، وذلك رهنًا بموافقة مجلس الإدارة.

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