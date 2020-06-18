سكني يُطلق مشروع “تاج المصيف”.. 556 فيلا بتصاميم عصرية بالطائف

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - الطائف

أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان مشروعًا سكنيًا جديدًا تحت الإنشاء في محافظة الطائف، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفر 556 وحدة سكنية، داعيًا برنامج “سكني” جميع المستفيدين الراغبين في التملك إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونيًا، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على كافة الاستفسارات حول المشروع.

وأوضح برنامج سكني في بيانٍ له اليوم أن مشروع تاج المصيف يتميز بقربه من جميع الخدمات الحيوية التي يحتاجها المستفيد، حيث يبعد 10 دقائق من جامعة الطائف ومستشفى الملك سلمان الجديد، ويبعد عن مطار الطائف الدولي 15 دقيقة، ويتوسط معظم المعالم والمواقع المهمة في محافظة الطائف.

وبيّن سكني، أن المشروع يضم ثلاثة نماذج من الفلل وهي نموذج الماسة والياقوتة والزمردة، حيث يتمتع كل نموذج بتصميم عمراني مميز وفريد يراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط الحداثة العمرانية تضمن تلبية متطلبات جودة الحياة التي يسعى لها المستفيد، ويحوي المشروع مواقع مخصصة للخدمات من حدائق ومدارس ومرافق صحية ومجمعات تجارية.

وأكّد برنامج “سكني” أن هذا المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّنًا أنهما يأتيان امتدادًا لنحو 78 مشروعًا تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعًا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

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من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار برنامج “سكني” في توفير مزيد من المشاريع والمخططات خلال الفترة المقبلة، لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -، مبيّنًا أن “سكني” سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السويلم أن هناك نحو 58 مشروعًا سكنيًا تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتًا إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الأراضي السكنية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتضم منطقة مكة المكرمة 18 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء توفر نحو 66 ألف وحدة سكنية، متوزعة في مواقع استراتيجية، تتنوع بين الشقق والفلل والتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية، ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

يذكر أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.

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