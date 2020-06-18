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تفاصيل الحكم على صاحب منشأة تبيع الأفياش والتوصيلات المغشوشة
نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف
متابعات الخليج 365 - الدمام
عاقبت وزارة التجارة، صاحب منشأة بالغرامة والتشهير بعد إدانته ببيع الأفياش والتوصيلات الكهربائية المغشوشة بالدمام.
وأعلنت وزارة التجارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم التشهير بصاحب منشأة تجارية تبيع الأفياش والتوصيلات الكهربائية المغشوشة ومعاقبته بغرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الأدوات المضبوطة.
وأضافت وزارة التجارة، أن العقوبة تضمنت أيضًا نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وكانت متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين قد أكد في وقت سابق “أنه لا يتم التشهير بأي منشأة تجارية ارتكبت مخالفات للأنظمة، إلا بعد صدور الحكم القضائي النهائي – قطعي الثبوت”.
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