إغلاق فرع شركة متاجر “هاوس كير” في مكة المكرمة لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 09:14 مساءً - ‏5 دقائق مضت أخبار السعودية 6 زيارة

أعلنت شركة متاجر “هاوس كير” اليوم (الخميس)، عن إغلاق أحد فروعها في مكة المكرمة، وذلك بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد موظفيها.

وأوضحت في بيان لها، أنه في 22 من شهر شوال الجاري تم رصد حالة إصابة بالفيروس لعامل من عمال المتجر بفرع الكعكية، وتم على الفور اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف أنه تم إغلاق الفرع وتعقيم المتجر بأكمله وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع الموظفين للتأكد من صحة الموظفين والعمال، حرصاً على سلامة الجميع.