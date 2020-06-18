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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس)، أن الحلف يجري تحقيقًا بشأن مزاعم فرنسية بأن البحرية التركية لم ترد على اتصال من بلد عضو يطلب تفتيش سفينة بالبحر المتوسط في وقت سابق من الشهر الجاري.
ونسبت "رويترز" إلى "ستولتنبرج" قوله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الحلف: "تطرق عدد من الحلفاء إلى الحادث الذي وقع بالبحر المتوسط خلال الاجتماع، ورسالتي هي أننا تأكدنا أن السلطات العسكرية بالحلف تحقق في الواقعة لاستيضاح ما حدث بشكل كامل".حلف شمال الأطلسي
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 09:53 PM
"ستولتنبرج" أكد شروع السلطات العسكرية للحلف في استيضاح ما حدث
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس)، أن الحلف يجري تحقيقًا بشأن مزاعم فرنسية بأن البحرية التركية لم ترد على اتصال من بلد عضو يطلب تفتيش سفينة بالبحر المتوسط في وقت سابق من الشهر الجاري.
ونسبت "رويترز" إلى "ستولتنبرج" قوله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الحلف: "تطرق عدد من الحلفاء إلى الحادث الذي وقع بالبحر المتوسط خلال الاجتماع، ورسالتي هي أننا تأكدنا أن السلطات العسكرية بالحلف تحقق في الواقعة لاستيضاح ما حدث بشكل كامل".
، "الناتو" يحقق مع تركيا في تجاهلها طلب فرنسي بتفتيش "سفينة المتوسط" ،
المصدر : الخليج 365
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