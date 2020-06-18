، تركيا تخطط لإقامة مزيد من القواعد العسكرية في شمال العراق ،

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نقلت "رويترز" عن مسؤول تركي بارز، أن تركيا تعتزم إقامة مزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق، بعد أن كثفت ضرباتها على المقاتلين الأكراد هناك.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين عن حدودها، واستهداف قوات حزب العمال الكردستاني وقدراتهم اللوجستية".
وأضاف أن "الخطة تتضمن إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى، وهناك بالفعل أكثر من عشر قواعد مؤقتة هناك، وستقام قواعد جديدة".
ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، ردًا على ما ادعت أنه تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.
وأشارت وزارة الدفاع اليوم إلى أن القوات التركية ضربت أكثر من 500 هدف لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بطائرات "إف-16" وطائرات مسيرة، ومدافع هاوتزر في إطار عملية في منطقة هفتانين.تركيا
تركيا تخطط لإقامة مزيد من القواعد العسكرية في شمال العراقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-18
نقلت "رويترز" عن مسؤول تركي بارز، أن تركيا تعتزم إقامة مزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق، بعد أن كثفت ضرباتها على المقاتلين الأكراد هناك.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين عن حدودها، واستهداف قوات حزب العمال الكردستاني وقدراتهم اللوجستية".
وأضاف أن "الخطة تتضمن إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى، وهناك بالفعل أكثر من عشر قواعد مؤقتة هناك، وستقام قواعد جديدة".
ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، ردًا على ما ادعت أنه تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.
وأشارت وزارة الدفاع اليوم إلى أن القوات التركية ضربت أكثر من 500 هدف لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بطائرات "إف-16" وطائرات مسيرة، ومدافع هاوتزر في إطار عملية في منطقة هفتانين.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
09:28 PM
بزعم منع "الكردستاني" من استخدام المنطقة
نقلت "رويترز" عن مسؤول تركي بارز، أن تركيا تعتزم إقامة مزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق، بعد أن كثفت ضرباتها على المقاتلين الأكراد هناك.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين عن حدودها، واستهداف قوات حزب العمال الكردستاني وقدراتهم اللوجستية".
وأضاف أن "الخطة تتضمن إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى، وهناك بالفعل أكثر من عشر قواعد مؤقتة هناك، وستقام قواعد جديدة".
ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، ردًا على ما ادعت أنه تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.
وأشارت وزارة الدفاع اليوم إلى أن القوات التركية ضربت أكثر من 500 هدف لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بطائرات "إف-16" وطائرات مسيرة، ومدافع هاوتزر في إطار عملية في منطقة هفتانين.
، تركيا تخطط لإقامة مزيد من القواعد العسكرية في شمال العراق ،
المصدر : الخليج 365
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