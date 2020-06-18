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محمد بن مسعود - الدمام - تسعى إدارة نادي الهلال إلى فتح مجال الإعلان عبر منصات النادي الرسمية من خلال التواصل مع شركة «X E L E M E N T» الشريك الرسمي للنادي في هذا المجال.
وتهدف إدارة النادي الهلال من هذه الخطوة إلى إيجاد مصادر وموارد مالية جديدة تساهم في إنعاش ميزانية النادي بسبب توقف المنافسات الرياضية منتصف مارس الماضي بسبب جائحة "كورونا" التي تسببت في العديد من الخسائر المالية للأندية الرياضية في العالم.
من جهة ثانية تجهز الطائف الفريق الكروي الأول ( الأول - 51 نقطة ) لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، قبل مواجهة النصر ( الثاني - 45 نقطة ) الدورية في افتتاح الجولة 23، أغسطس المقبل.الهلال
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 09:47 PM
تسعى إدارة نادي الهلال إلى فتح مجال الإعلان عبر منصات النادي الرسمية من خلال التواصل مع شركة «X E L E M E N T» الشريك الرسمي للنادي في هذا المجال.
وتهدف إدارة النادي الهلال من هذه الخطوة إلى إيجاد مصادر وموارد مالية جديدة تساهم في إنعاش ميزانية النادي بسبب توقف المنافسات الرياضية منتصف مارس الماضي بسبب جائحة "كورونا" التي تسببت في العديد من الخسائر المالية للأندية الرياضية في العالم.
من جهة ثانية تجهز الطائف الفريق الكروي الأول ( الأول - 51 نقطة ) لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، قبل مواجهة النصر ( الثاني - 45 نقطة ) الدورية في افتتاح الجولة 23، أغسطس المقبل.
، منصات التواصل الاجتماعي.. هدف الهلال الجديد نحو الاستثمار ،
المصدر : الخليج 365
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