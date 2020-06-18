، بينهم 3 أطباء.. "كورونا" يصيب 44 فلسطينيًّا خلال يوم ،

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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بتسجيل 44 إصابة جديدة، اليوم (الخميس) بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت في محافظة الخليل منذ الصباح إلى 41 إصابة، وفي محافظة نابلس إلى ثلاث إصابات.
وأضافت أن الإصابات ارتفعت بين الفلسطينيين إلى 789 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في مارس (آذار)، بينها 214 إصابة نشطة.
وأشارت الوزيرة في بيان صحفي سابق إلى أن من بين الإصابات الجديدة ثلاثة أطباء.فيروس كورونا الجديد
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 09:43 PM
حصيلة الإصابات ترتفع إلى 789بينهم 3 أطباء.. "كورونا" يصيب 44 فلسطينيًّا خلال يوم
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بتسجيل 44 إصابة جديدة، اليوم (الخميس) بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت في محافظة الخليل منذ الصباح إلى 41 إصابة، وفي محافظة نابلس إلى ثلاث إصابات.
وأضافت أن الإصابات ارتفعت بين الفلسطينيين إلى 789 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في مارس (آذار)، بينها 214 إصابة نشطة.
وأشارت الوزيرة في بيان صحفي سابق إلى أن من بين الإصابات الجديدة ثلاثة أطباء.
، بينهم 3 أطباء.. "كورونا" يصيب 44 فلسطينيًّا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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