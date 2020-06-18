السعودية تؤكد على أهمية تقرير وكالة الطاقة الذرية لإظهار تعنت إيران

الخميس 18 يونيو 2020

أكدت المملكة العربية السعودية، على أهمية تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كونه يكشف تعنت إيران ونواياها فيما يتعلق بأنشطتها النووية.



وأشاد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتقرير مديرها الـعام رافـائـيل غروسي حول "اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران"، وذلك على إثر المسـتجـدات التي طرأت في برنامج إيران النووي.

وقال الأمير عبدالله في كلمة المملكة خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA المنعقدة في الفترة من 16 - 19 يونيو الجاري، إن "تقـرير غروسي أصـبـح أمـرًا ضروريًا لإبقـاء المجلس والدول الأعضاء على الاطلاع التام بمـسـتـجـدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول".

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ولفت إلى أن "تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهـر تعـنـت الجانب الإيراني في التـعـامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويـعـكـس عـدم جـديـة إيران في التعاون معها".

ونوه إلى أن "إيران استمرت أيضاً ولأكثر من أربعة أشهر في تـقـديم مـبررات غـيـر مـنطـقـية وغـير مـوضوعـية في رفـضها لطلب الوكالة بدخول مـفـتـشـيها موقعَـين للتحـقـق من عـدم وجـود مواد وأنشطة نووية غير معلنـة وفْـقاً لاتـفـاق الضمانات والبروتوكول الإضافي".

وشدد على أن موقف إيران "يعزز الشكوك حـيال نواياها فيما يتعلق ببـرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكـيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة"