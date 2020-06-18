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شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يعض يد السعودية التي إستقبلته كالملوك من اجل مرتزقة تركيا والان مع التفاصيل
الخميس 18 يونيو 2020
السراج
برغم إستقبال الملوك الذي حظي به رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، إلا أنه يرفض الجهود السعودية لإنهاء الأزمة الليبية ويفضل الإستماع لتركيا .
وأستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسراج في إجتماع القمة الإسلامية الأخيرة التي إستضافتها مكة المكرمة .
لكن السراج عقب مغادرته السعودية سارع إلى مهاجمتها بإيعاز من قطر وتركيا التي أرسلت مرتزقة سوريين وعناصر إرهابية من أجل محاربة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر .
ويرى مراقبون أن الميول الإخوانية التي لدى السراج ومستشاريه قد تكون هي السبب وراء إنصياع السراج لتركيا ورفضه التجاوب مع الجهود السعودية والمصرية لإنهاء الأزمة الليبية .. مشيرين إلى أن موقف السعودية كان ولازال محايداً من الأزمة الليبية ولكنها ترفض التدخل التركي تحت أي مسمى في أي أرض عربية .
ويؤكد المراقبون أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عربياً وتحديداً عبر بوابتي السعودية ومصر اللتان تتصدران لحل القضايا العربية .
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