جونسون وماكرون يؤكدان على ضرورة تسوية الأزمة في ليبيا عبر عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة المزيد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.



وناقش الطرفان خلال لقائهما، الخميس، في "داونينغ ستريت" حيث مقر رئيس الحكومة البريطانية، الأوضاع في ليبيا، واتفقا أيضا على الحاجة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

ويزور ماكرون بريطانيا، للمشاركة في إحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديغول لمقاومة النازية.

وتعد رحلة ماكرون هذه، الأولى إلى الخارج منذ مشاركته في 27 فبراير/ شباط في القمة الإيطالية الفرنسية في نابولي.