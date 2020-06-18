الخليج 365الخميس 2020/6/18 09:09 م بتوقيت أبوظبي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وناقش الطرفان خلال لقائهما، الخميس، في "داونينغ ستريت" حيث مقر رئيس الحكومة البريطانية، الأوضاع في ليبيا، واتفقا أيضا على الحاجة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.
ويزور ماكرون بريطانيا، للمشاركة في إحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديغول لمقاومة النازية.
وتعد رحلة ماكرون هذه، الأولى إلى الخارج منذ مشاركته في 27 فبراير/ شباط في القمة الإيطالية الفرنسية في نابولي.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون وماكرون يؤكدان على ضرورة تسوية الأزمة في ليبيا عبر عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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