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التشهير بصاحب منشأة تبيع الأفياش والتوصيلات الكهربائية المغشوشة

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2020-06-18

التشهير بصاحب منشأة تبيع الأفياش والتوصيلات الكهربائية المغشوشة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن الوزارة ستشهر الليلة بصاحب منشأة تغش المستهلك وتبيع الأفياش والتوصيلات الكهربائية المغشوشة.

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وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الليلة تُشهر .. بصاحب منشأة تجارية تبيع الأفياش والتوصيلات الكهربائية المغشوشة”..

وأضاف متحدث التجارة “أنه لا يتم التشهير بأي منشأة تجارية ارتكبت مخالفات للأنظمة، إلا بعد صدور الحكم القضائي النهائي – قطعي الثبوت”.



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