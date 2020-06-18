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2020-06-18 التشهير بصاحب منشأة تبيع الأفياش والتوصيلات الكهربائية المغشوشة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن الوزارة ستشهر الليلة بصاحب منشأة تغش المستهلك وتبيع الأفياش والتوصيلات الكهربائية المغشوشة. Advertisements وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الليلة تُشهر .. بصاحب منشأة تجارية تبيع الأفياش والتوصيلات الكهربائية المغشوشة”.. وأضاف متحدث التجارة “أنه لا يتم التشهير بأي منشأة تجارية ارتكبت مخالفات للأنظمة، إلا بعد صدور الحكم القضائي النهائي – قطعي الثبوت”.



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