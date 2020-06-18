بالفيديو.. نصائح مهمة للوقاية من كورونا أثناء التسوق

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّهت وزارة الصحة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، عند الذهاب للتسوق.

ومن أهم هذه النصائح: “لبس الكمامة قبل الدخول، التأكد من درجة الحرارة عند موظف الاستقبال، تعقيم اليدين عند الدخول والخروج، البقاء ساعتين أو أقل فقط في المتجر”.

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كما نصحت وزارة الصحة بعدم التسوق في مجموعات، وتعقيم السلال وعربات التسوق، ويمنع الفئات الأكثر عرضة للعدوى من الذهاب للأماكن العامة، كذلك يفضل استخدم السلالم بدل المصاعد”.

وأكدت الصحة على أهمية ترك مسافة مترين بينك وبين من حولك، وكذلك عدم مواجهة الآخرين في المصاعد، واستخدم الدفع الإلكتروني، وبعد العودة من التسوق طهر يديك ونظف السلع قبل الاستهلاك”.

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