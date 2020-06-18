2020-06-18

طريقة احتساب القيمة المضافة عند شراء سلعة قبل أو بعد 11 مايو

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مثالًا توضيحيًا لكيفية احتساب نسبة ضريبة القيمة المضافة عند شراء سلعة أو خدمة قبل أو بعد تاريخ 11 مايو 2020م.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت في وقت سابق، أن الأحكام الانتقالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (15%) بدأت بتاريخ 11 الشهر الجاري، وأنها ستنتهي بنهاية الشهر نفسه، وذلك استعدادًا لتطبيق الضريبة الجديدة مطلع (يوليو) المقبل.

وأبانت الهيئة أن أي شراء من الأفراد قبل 30 يونيو الجاري وتوريد البضاعة قبل يوليو المقبل فسيطبق عليه ضريبة 5% ، أما إذا كان تاريخ التوريد في يوليو فسيطبق عليها 15% ضريبة.

وأوضحت هيئة الزكاة عبر موقعها الإلكتروني من خلال دليل الأحكام الانتقالية أن أي تعاقد من قبل المنشآت التجارية قبل تاريخ 11 (مايو) وتوريدات ذلك التعاقد مستمرة إلى ما بعد 1 (يوليو) فإنه سوف يطبق عليها ضريبة الـ 5 في المائة وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 (يونيو).

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وأضافت: “بينما إذا تم التعاقد خلال الفترة من 11 (مايو) وحتى 30 (يونيو) فستطبق ضريبة الـ 5 في المائة إذا تم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 حزيران (يونيو)، في حين تطبق ضريبة الـ 15% إذا تم التوريد فعلًا في أو بعد 1 (يوليو).

ويمكن الاطلاع على الدليل والأمثلة المطروحة فيه والمتعلقة بأشكال وقيم تحصيل الضريبة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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