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“البلديات” تنفذ 97 ألف جولة رقابية وترصد 4836 مخالفة
خلال الفترة من 17– 24 شوال 1441هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
في إطار الخطط الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأماناتها وبلدياتها أكثر من 97 ألف جولة رقابية على الأسواق.
وذكرت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات في كافة مناطق ومحافظات المملكة قامت خلال الفترة من 17– 24 شوال 1441هـ بتنفيذ (97421) زيارة جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام.
وأضافت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد (4836) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات شملت (166) مخالفة مزاولة الأنشطة غير المستثناة، و(964) مخالفة الأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و(113) مخالفة تكدس في مساكن العمالة، و (3044) مخالفة التدابير الصحية في الأسواق والمراكز، و(549) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.
ونوّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.
وشددت الوزارة على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.
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