السعودية | السفير السعودي في الكويت: المنافذ البرية مفتوحة 24 ساعة

شكرا لقرائتكم السفير السعودي في الكويت: المنافذ البرية مفتوحة 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح السفير السعودي لدى الكويت، سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، أن على المواطنين السعوديين المتواجدين في الكويت، والراغبين في العودة إلى السعودية، وممن لديهم حالات إنسانية، مراجعة السفارة في دولة الكويت في أسرع وقت لإنهاء إجراءاتهم.

وأكد أن المنافذ البرية بين البلدين مفتوحة على مدار الساعة للإخوة الكويتيين في الحالات الإنسانية وذلك بعد أخذ موافقة رسمية من السلطات في البلدين.

وذكر السفير السعودي في سلسلة تغريداته على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه فيما يخص الإخوة الكويتيين، فعليهم الاستفسار من السلطات الكويتية عن الإجراءات المتبعة، وهم محل ترحيب وتقدير في وطنهم الثاني السعودية.

يذكر أن الحكومة السعودية أغلقت المرور عبر المنافذ البرية بين السعودية والكويت، منذ 8 مارس الماضي، على إثر التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم استثناء مرور الشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، وكذلك في المطارات المشار إليها.