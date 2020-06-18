، بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك فيها عن بعد نحو 44 ألف طالب وطالبة

حقق طلاب وطالبات تعليم جازان (31) ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2020م، والتي شارك فيها عن بعد نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بالمملكة.

‫وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن هذه المنجزات تأتي استمرارًا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية، مضيفاً أن الإدارة وفرت العديد من المسارات التدريبية والإثرائية الداعمة للطلاب والطالبات للرفع من مستواهم العلمي بما ينعكس إيجابياً على أدائهم في الاختبارات والمسابقات المحلية والدولية.

وفيما يلي أسماء الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات؛ حيث حقق الطلاب جواد عادل علي حملي، وعبد العزيز خالد أحمد بلال، ميداليتين ذهبيتين، وحقق الطلاب فواز عبدالرحمن بن حسين الحملي، وعبدالعظيم أسامة عبدالعظيم عمر، ونواف فيصل موسى صفحي، وإبراهيم وائل بن علي حلبه، ومؤمن علام محمود علام، ومحمد زيان الدين محمد نجم الدين، وروجانا محمد علي شحاتة؛ الميدالية الفضية.

فيما حصل على الميدالية البرونزية الطلاب والطالبات: أحمد محمد أحمد حمدي، ومحمد يحيى محمد مدخلي، وتوفيق عبدالواحد محمد عريشي، وعلي يوسف علي سهلي، ويحيى محمد بن يحيى خبراني، وتركي فادي عايل عبدالله، ومحمد زيان الدين محمد نجم الدين، ودفنش هيمنة هيمنة شرسة، ومحمد عادل عبد المجيد عادل عبد المجيد السيد، وطارق عادل عبدالمجيد السيد، وانش ساوراب جاين جاين وكمال محمد كمال أبو الفتح، وسعود نواف علي كاملي، وزياد خالد محمد أبوعمرين، ورؤى هشام حمدي سعد، وألمى عاصم علي بكرى، وجنان علي محمد حربي، وفاطمة علي محمد خبراني، ومهجة فائز نويفع الجابري، وميان علي محمد عقيلي، وريناد كريم سعيد قاصد، وجنى محمد عبده المسلماني.

وتعد مسابقة الكانجارو من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وتهدف لتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.

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