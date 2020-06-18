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أظهرت مسودة بيان من اللجنة الوزارية المنبثقة عن "أوبك+" اطلعت عليها "رويترز"، أن اللجنة لم توصِ بتمديد تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة لتشمل شهر أغسطس المقبل، في حين طالبت دولاً مثل العراق وكازاخستان بتحسين التزامها بحصصهما الإنتاجية.
وتعد هذه أول خطوة صوب تخفيف تخفيضات المعروض النفطي من مستواها القياسي الحالي البالغ 9.7 مليون برميل يوميًا، لتصبح 7.7 مليون برميل يوميًا.
وتسدي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المشورة إلى "أوبك+"، وستجتمع مجددًا في 15 يوليو، لتصدر توصية بمستوى التخفيضات التالي.أسواق النفط
"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-18
أظهرت مسودة بيان من اللجنة الوزارية المنبثقة عن "أوبك+" اطلعت عليها "رويترز"، أن اللجنة لم توصِ بتمديد تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة لتشمل شهر أغسطس المقبل، في حين طالبت دولاً مثل العراق وكازاخستان بتحسين التزامها بحصصهما الإنتاجية.
وتعد هذه أول خطوة صوب تخفيف تخفيضات المعروض النفطي من مستواها القياسي الحالي البالغ 9.7 مليون برميل يوميًا، لتصبح 7.7 مليون برميل يوميًا.
وتسدي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المشورة إلى "أوبك+"، وستجتمع مجددًا في 15 يوليو، لتصدر توصية بمستوى التخفيضات التالي.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
08:39 PM
اللجنة الوزارية لم توصِ بتمديد التخفيضات
أظهرت مسودة بيان من اللجنة الوزارية المنبثقة عن "أوبك+" اطلعت عليها "رويترز"، أن اللجنة لم توصِ بتمديد تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة لتشمل شهر أغسطس المقبل، في حين طالبت دولاً مثل العراق وكازاخستان بتحسين التزامها بحصصهما الإنتاجية.
وتعد هذه أول خطوة صوب تخفيف تخفيضات المعروض النفطي من مستواها القياسي الحالي البالغ 9.7 مليون برميل يوميًا، لتصبح 7.7 مليون برميل يوميًا.
وتسدي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المشورة إلى "أوبك+"، وستجتمع مجددًا في 15 يوليو، لتصدر توصية بمستوى التخفيضات التالي.
، "أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية ،
المصدر : الخليج 365
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