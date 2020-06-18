محمد بن مسعود - الدمام - للتأكد من المصادر الرسمية تواصلت "الخليج 365" مع المسؤولين بالسفارة المصرية بالرياض بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول فرض مصر رسوم تأشيرة الدخول للسائحين من السعودية ودول الخليج وصحة الأوراق المتداولة، وكان الرد بأن السفارة لم تتلق أي قرارات أو بيانات رسمية تفيد بما هو متداول ومنشور في وسائل الإعلام، وأنه حين يصل أي قرار رسمي بهذا الخصوص ستعلنه السفارة فورًا وتقوم بإصدار بيان رسمي موضح فيه كل الأمور المعنية. السفارة المصرية بالرياض لـ"الخليج 365": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر خالد خليل الخليج 365 2020-06-18 تواصلت "الخليج 365" مع المسؤولين بالسفارة المصرية بالرياض بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول فرض مصر رسوم تأشيرة الدخول للسائحين من السعودية ودول الخليج وصحة الأوراق المتداولة، وكان الرد بأن السفارة لم تتلق أي قرارات أو بيانات رسمية تفيد بما هو متداول ومنشور في وسائل الإعلام، وأنه حين يصل أي قرار رسمي بهذا الخصوص ستعلنه السفارة فورًا وتقوم بإصدار بيان رسمي موضح فيه كل الأمور المعنية. 18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 06:09 PM Advertisements اخر تعديل 18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 08:54 PM للتأكد من المصادر الرسمية للتأكد من المصادر الرسمية تواصلت "الخليج 365" مع المسؤولين بالسفارة المصرية بالرياض بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول فرض مصر رسوم تأشيرة الدخول للسائحين من السعودية ودول الخليج وصحة الأوراق المتداولة، وكان الرد بأن السفارة لم تتلق أي قرارات أو بيانات رسمية تفيد بما هو متداول ومنشور في وسائل الإعلام، وأنه حين يصل أي قرار رسمي بهذا الخصوص ستعلنه السفارة فورًا وتقوم بإصدار بيان رسمي موضح فيه كل الأمور المعنية. ، السفارة المصرية بالرياض لـ"الخليج 365": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر ،

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