- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اعتبر ديفيد هيلفي المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الخميس)، أن "أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونجيانج لا تزال تمثل تهديدًا غير عادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي".
وقال "هيلفي"، وهو القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي، في تصريحات للصحفيين: "كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وجاءت تصريحات "هيلفي" بعدما فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.كوريا الشمالية
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 08:46 PM
بعد تلويح "بيونج يانج" بتحرك عسكري
اعتبر ديفيد هيلفي المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الخميس)، أن "أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونجيانج لا تزال تمثل تهديدًا غير عادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي".
وقال "هيلفي"، وهو القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي، في تصريحات للصحفيين: "كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وجاءت تصريحات "هيلفي" بعدما فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.
، واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.