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ارتفع عدد وفيات مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 66 حالة، اليوم (الخميس)، مقابل 43 أمس، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلاً إلى 333 من 329 أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير وصل إلى 34514، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد إلى 238159، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.فيروس كورونا الجديد
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 08:34 PM
إجمالي الإصابات يصل إلى 238.15966 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514
ارتفع عدد وفيات مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 66 حالة، اليوم (الخميس)، مقابل 43 أمس، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلاً إلى 333 من 329 أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير وصل إلى 34514، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد إلى 238159، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.
، 66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514 ،
المصدر : الخليج 365
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