بالصور.. مركز «الملك سلمان التاريخي» يقدم خدمات التعقيم للجهات والشركات والأفراد

أنهى مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بـ«دارة الملك عبدالعزيز»، تعقيم مكونات مكتبة مركز دراسات وبحوث المدينة المنورة، تزامنًا مع ظروف جائحة «كورونا»، من خلال تهيئة وحدة تعقيم متنقلة بكوادر مُدربة للوصول إلى المكتبات والأرشيفيات، التي لا تستطيع الوصول إلى معامل التعقيم المتوافرة بالمركز.

وتضم وحدة التعقيم المتنقلة، التي أطلقها «المركز»، خدمةً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد، «غرفة مغلقة بها جهازا تعقيم تعملان على ضخ غاز الأوزون O3 صديق البيئة، وتصل إلى المكتبات والأرشيفيات، التي لا تستطيع الوصول إلى معمل التعقيم، وتستطيع تعقيم أكثر من 300 كتاب في الدورة الواحدة».

وأضاف: «تستغرق من 24 ساعة إلى 48 ساعة للدورة الواحدة بعد الكشف والتقييم، وبطاقم سعودي مُدرب من مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بالدارة، وأخيرًا استخدمت في جميع مناطق المملكة في مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية في المرحلة الثانية».

وأعلن «المركز»، جاهزيته لخدمة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد للتعقيم والترميم، من خلال التواصل وطلب الخدمة من خلال الرابط التالي اضغط هنا ، أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر خدمة تطبيق المراسلة الشهير واتساب رقم: https://wa.me/p/3205282649492138/966114011999.

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