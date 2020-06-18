الأحوال المدنية: حميد محمد غبين تحصّل على وثائق بطريقة غير مشروعة

ادعى أنه مواطن سعودي وسُحبت جنسيته
أوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بوجود شخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، أنه تحصَّل على وثائق غير صحيحة.
وأوضح المتحدث الرسمي، عبر حساب الأحوال المدنية بـ«تويتر»، أن المدعو حميد محمد غبين، قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حاليًا استكمال كل الإجراءات النظامية بحقه.
يُذكر أن حميد محمد غبين، ادعى أنه تم سحب جنسيته؛ دون أن يعرف الأسباب.
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