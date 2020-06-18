«الجمارك» تكشف طريقة التعامل مع الشحنات المستوردة المطلوبة قبل 1 يوليو

أوضحت هيئة الجمارك السعودية، أنه لن يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة (15%) على السلع المستوردة قبل نهاية 30 يونيو 2020م.

وقالت الجمارك، عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس: «وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، تفرض الضريبة على السلع المستوردة بناءً على تاريخ الفسح، ولن يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة 15% على السلع المستوردة قبل 30 يونيو 2020م».

وضربت مثالًا كالتالي: «تم شراء هاتف ذكي في شهر أبريل 2020 عبر متجر إلكتروني من خارج المملكة، وتم سداد قيمته بالكامل، ومن المتوقع أن تصل الشحنة بعد 1 يوليو 2020، فبذلك تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلعة المستوردة، وفقًا لنسبة الضريبة المطبقة في تاريخ الفسح، وفقًا لنظام القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

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أما إذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو، أو تم دفع الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو ووصلت البضاعة بعد 1 يوليو، فتطبق نسبة 5%، وإذا كان تاريخ الفاتورة الضريبية بعد 11 مايو ووصلت البضاعة بعد 1 يوليو، فتطبق النسبة المعدلة 15%.

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