أنهى معاناة دامت طويلًا.. استئصال ورم جلدي من رأس مريض بجازان

وضع الحالة مستقر حاليًّا

نجح أطباء جراحة التجميل بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في استئصال ورم جلدي من فروة الرأس لمريض في العقد الرابع من العمر. وأوضح الفريق الطبي أن المريض كان يعاني من ورم جلدي بفروة الرأس لفترة طويلة من الزمن، وظهرت خلال الأشهر الستة الأخيرة آلام شديدة وتقرحات ونزيف والتهابات مزمنة بفروة الرأس. وأشار إلى أنه بعد الكشف الطبي عليه، وأخذ العينات المطلوبة للتحليل، وإجراء الأشعة اللازمة فقد أظهرت النتائج وجود ورم جلدي يستوجب التدخل الجراحي، وتم إدخال المريض لغرفة العمليات، لاستئصال الورم، وتمت العملية بنجاح، ويتمتع المريض حاليًّا بوضع صحي مستقر.

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