الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ1424 حالة

تصدَّرت مدينة الرياض، أعداد الإصابات الجديدة لفيروس كورنا المستجد، مسجلة 1442 حالة من أصل 4757 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة. وتم تسجيل 399 حالة في مدينة مكة المكرمة، و300 في جدة، و218 في القطيف، و191 في المدينة المنورة، و179 في الدمام، و174 في الهفوف، و162 في الخبر، و129 في بريدة، و128 في المبرز، و113 في الظهران، و102 في الدرعية.

أيضًا، تم تسجيل 100 في خميس مشيط، و99 في أبها، و97 في الطائف، و91 في الخرج، و64 في حفر الباطن، و51 في نجران، و40 في المزاحمية، و37 في تبوك، و35 في الجبيل، و33 في محايل عسير، و30 في حائل، و28 في ينبع، و26 في عنيزة، و25 في راس تنورة، و23 في رماح، و21 في العيون، و16 في كلٍ من: الرس وبيش، و13 في كلٍ من: عيون الجواء وبقيق وشرورة، و12 في يدمة، و11 في كلٍ من: البكيرية وصفوى وحوطة بني تميم، و10 في وادي الدواسر.

كما تم تسجيل حالات في: البدائع ووادي بني هشبل والمجمعة، و8 في كلٍ من: الأسياح وحريملاء، و7 في كلٍ من: الباحة والمجاردة والنماص والخفجي وقرية العليا ورويضة العرض، و6 في كلٍ من: النعيرية وسلوى والليث، و5 حالات في: الجفر والمندق والمذنب وضرية وأحد رفيدة وتبالة ومليجة والدلم وساجر والبدع، و4 في كلٍ من: رياض الخبراء والسحن ورنية والمضة وبللسمر وسبت العلاية والعارضة والدائر والدوادمي والزلفي وحوطة سدير.

في المقابل، تم تسجيل 3 في كلٍ من: المخواة وبلجرشي وسكاكا والنبهانية وقيا وفرسان وجازان وصبيا وعرعر والبجادية ونفي وثادق، وتم تسجيل حالتي إصابة في كلٍ من: قلوة وطبرجل والمظيلف والقريع والحرجة وظهران الجنوب ورجال ألمع وسراة عبيدة وبيشة وتثليث والبطحاء وعريعرة والغزالة وعفيف وخليص ورابغ والعيدابي والشملي.

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كما تم تسجيل حالة إصابة واحدة في كلٍ من: العقيق ووادي الفرع وثريبان ونمرة والقنفذة والقوز والقريات ومهد الذهب وخيبر والخرمة وتربة وأم الدوم والقحمة وتنومة والبشائر وأبوعريش وتمير ورفائع الجمش والقويعية والأرطاوية وليلى وأضم والطوال وشواق وتيماء.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 145991، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 93915، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1139 حالة، وتم تسجيل 48 حالة وفاة، و2253 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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