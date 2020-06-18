«الصحة العالمية» تقتبس أحد البحوث المنشورة لمبتعثين من وزارة الدفاع حول خطورة كورونا

حقَّق فريق بحثي، نجاحًا بقيادة الباحثين جابر القحطاني وعبدالله القحطاني المبتعثين من وزارة الدفاع، لنيل درجة الدكتوراه في تخصص العناية التنفسية من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

جاء ذلك، بعد اقتباس منظمة الصحة العالمية أحد البحوث العلمية المنشورة للطبيبين المبتعثين عن خطورة فيروس كورونا المستجد 19 COVID على مرض الجهاز التنفسي المزمن COPD والمدخنين؛ حيث تم اختياره من بين 20 ألف بحث علمي مختص بفيروس كورونا من قبل علماء ومختصين في الأمراض المعدية، والاعتماد على نتائجه بـ3 تقارير علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وفي القواعد الإرشادية التي تخدم الممارسين الصحيين لمحاربة جائحة كورونا.

يأتي ذلك، استمرارًا لما وصلت إليه وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومستشفياتها العسكرية، ومرافقها الأكاديمية من مستويات متقدمة بما تتلقاه من دعم دائم ولا محدود من القيادة الحكيمة.

وتعد كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، أحد الروافد الأكاديمية التي تساهم في تأهيل أبناء الوطن بأعلى مستويات التدريب العلمي والعملي لنيل درجة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات الطبية والصحية المساعدة؛ كالتمريض وتقنية التخدير وعلوم المختبرات الإكلينيكية والعناية التنفسية والأجهزة الطبية والطوارئ.

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الجدير بالذكر، أن الكلية حاصلة على المركز الأول على مستوى جامعات المملكة في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة التمريض؛ بنسبة نجاح بلغت 100% خلال الفترة (2017م – 2018م).

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