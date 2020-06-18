بدء تطوير التقاطعات الرئيسية في طرق مدينة ينبع الصناعية

بدأت إدارة الطرق بقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع، برفع مستوى السلامة المرورية على طرق مدينة ينبع الصناعية، حفاظًا على العنصر البشري وعلى الممتلكات العامة؛ بإجراء تطوير التقاطعات الرئيسية، وذلك بإضافة بعض العلامات الأرضية؛ بهدف الوصول إلى أفضل معايير السلامة، وتحقيق تدفق مروري آمن وبانسيابية عالية داخل التقاطعات، وفق المواصفات والمعايير العالمية .

وأوضح مدير إدارة الطرق بالهيئة الملكية بينبع، المهندس محمد شعيرية، أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو ضمن حزمة من برنامج مستمر لتطوير جميع التقاطعات الرئيسية بمدينة ينبع الصناعية وفق الحاجة لكل تقاطع، مشيرًا إلى أن حملة توعوية سيتم إطلاقها لقائدي المركبات حيال ما نُفذ بالتقاطعات؛ بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة الثقافة المرورية لدى قائدي المركبات ومستخدمي طرق مدينة ينبع الصناعية.

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