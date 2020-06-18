لرفع مستوى السلامة المرورية
بدأت إدارة الطرق بقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع، برفع مستوى السلامة المرورية على طرق مدينة ينبع الصناعية، حفاظًا على العنصر البشري وعلى الممتلكات العامة؛ بإجراء تطوير التقاطعات الرئيسية، وذلك بإضافة بعض العلامات الأرضية؛ بهدف الوصول إلى أفضل معايير السلامة، وتحقيق تدفق مروري آمن وبانسيابية عالية داخل التقاطعات، وفق المواصفات والمعايير العالمية .
وأوضح مدير إدارة الطرق بالهيئة الملكية بينبع، المهندس محمد شعيرية، أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو ضمن حزمة من برنامج مستمر لتطوير جميع التقاطعات الرئيسية بمدينة ينبع الصناعية وفق الحاجة لكل تقاطع، مشيرًا إلى أن حملة توعوية سيتم إطلاقها لقائدي المركبات حيال ما نُفذ بالتقاطعات؛ بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة الثقافة المرورية لدى قائدي المركبات ومستخدمي طرق مدينة ينبع الصناعية.
اقرأ أيضا:
أمانة المدينة المنورة تعتمد 20 مخططًا سكنيًّا بمحافظة ينبع
حرس الحدود بالمدينة المنورة يسعف طفلًا سقط في الواجهة البحرية بينبع
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تطوير التقاطعات الرئيسية في طرق مدينة ينبع الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.