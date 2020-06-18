أخبار السعودية اليوم.. «مرور عسير» يُطيح بقائد مركبة ومرافقه بعد استعراض جنوني.. ووسم بائع «آيس كريم أبها» يتصدَّر تويتر

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث كشفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن عدد المواطنين العائدين لأض الوطن، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني، أنّ التذكرة الإلكترونية تعتبر تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوّل؛ حيث إنها تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول بالتنقل خلال أوقات منع التجول، وإلى التفاصيل:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. إعادة 8500 مواطن من الولايات المتحدة

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن عودة قرابة 8500 مواطن إلى المملكة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، بتسهيل عودة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة للمملكة.

بالصور.. أمير نجران يعتمد ترقية 120 موظفًا عبر «مسار»

اعتمد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الخميس، ترقية 120 موظفًا بإمارة المنطقة، يمثلون الدفعة الأولى من المترقين عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية «مسار»، كما أشاد بالمنصة الرقمية وأهميتها في حفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي، وتحقيق التميز فيه، بجانب اختزال الوقت والجهد.

السعودية تدين وتشجب العدوانين التركي والإيراني على الأراضي العراقية

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها للعدوانين التركي والإيراني على الأراضي العراقية، وعدّت ذلك العدوان تدخلًا مرفوضًا في شأن دولة عربية، وانتهاكًا سافرًا لأراضيها، وتهديدًا للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية.

إجمالي الوفيات 1139.. وزارة الصحة: تسجيل 4757 إصابة جديدة بكورونا

سجَّلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 4757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 145991، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 93915، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1139 حالة، وتم تسجيل 48 حالة وفاة، و2253 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

صور توثِّق استعراضًا جنونيًا لقائد مركبة ومرافقه قبل تدخل «مرور عسير»

ضبطت الإدارة العامة للمرور بعسير، قائد مركبة ومرافقه، بعد أن قاما باستعراضات جنونية ومتهورة؛ تمثلت في الخروج من نافذة السيارة على الطريق، الأمر الذي عرَّض حياتهما وحياة قائدي المركبات الأخرى للخطر، مشيرة إلى أنه ستتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

تطبيق «توكلنا»: عدم تأكيد وصول المريض إلى المُنشأة الطبية «يعلق» التصاريح الجديدة

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن عدم تأكيد وصول المريض إلى المُنشأة الطبية، سيعلق استخدام التصاريح الأخرى مثل التموين وغيره، مشيرًا إلى أنه عند طلب تصريح طبي طارئ، ولم يتم إلغاؤه، يجب تأكيد وصول المريض في منشأة طبية برقم الهوية.

سفير الصين بالرياض: نجاح لقاح كورونا على 1120 متطوعًا

أوضح سفير الصين بالرياض، تشن وي تشينغ، آخر تطورات لقاح فيروس كورونا الذي تطوره بلاده، مشيرًا إلى أن اللقاح المُعطل لكوفيد -19، تم تطويره، وأثار استجابة الأجسام المضادة القوية في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، التي يشارك فيها 1120 متطوعًا، وأظهرت النتائج أن اللقاح آمن وفعّال، وأن جميع المتطوعين أنتجوا أجسامًا مضادة عالية المفعول.

بالصور.. إصابة عامل نظافة بكورونا يكدّس النفايات بقرى «وادي جازان»

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أبدى سكان قرى مركز وادي جازان التابعة لمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان، تذمرهم الشديد واستياءهم من تكدس النفايات؛ لما يزيد على ثلاثة أيام متواصلة في الطرقات الرئيسية والشوارع الداخلية للأحياء السكنية وبجوار المنازل؛ نتيجة توقف الشركة المتعهدة لمشروع أعمال النظافة؛ بسبب إصابة عامل نظافة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ومخالطته زملاءه عمال النظافة، الأمر الذي استدعى بلدية وادي جازان إيقافهم عن العمل وإخضاعهم للفحوصات الطبية ووضعهم تحت الحجر.

فلكية جدة: ظاهرة «الاحتجاب» تحدث فجر الجمعة

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يتم فجر غدٍ الجمعة، اقتران كوكب الزهرة وبين الهلال في سماء الوطن العربي، وذلك قبل شروق الشمس بالأفق الشرقي، إلا أنها غير مشاهدة في الوطن العربي، أما القاطنون في كندا والولايات المتحدة، فيمكن لبعضهم رؤية الاحتجاب قبل شروق الشمس مباشرةً.

«الطيران المدني»: التذكرة الإلكترونية تصريح تنقل خلال أوقات منع التجوّل

أكَّدت هيئة الطيران المدني، أنّ التذكرة الإلكترونية تعتبر تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوّل؛ حيث إنها تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول بالتنقل خلال أوقات منع التجول، كما كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفير حزمة من الإجراءات والتسهيلات للشركات والمستثمرين والمشتغلين في قطاع النقل الجوي عبر منصاتها الإلكترونية.

بالفيديو.. مقطع مؤثر في بر الوالدين لـ«بطل العدو» سعد شداد الأسمري

أشاد مغردون بمقطع مصور للعداء العالمي سعد شداد الدوسري، وهو يحمل أباه فوق ظهره، وانتشر الفيديو الذي وثق لحظات قيام شداد بحمل والده على ظهره من السيارة والسير به إلى ظل إحدى الأشجار خلال نزهة برية.

بعد واقعة الفتاة.. حملة للدفاع عن بائع «آيس كريم أبها» على تويتر

دشَّن مغردون هاشتاجًا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، للدفاع عن بائع آيس كريم بمدينة أبها، حمل اسم «#بايع_ايسكريم_ابها»، وذلك بعد نشر فتاة فيديو تطالب فيه بعدم الشراء منه، ونشر أحد المغردين مقطعًا مصورًا ذكر فيه أنه تواصل مع بائع الآيس كريم، الذي أخبره بأنه يسامح الفتاة المسيئة له، قائلًا له: «حسبي الله ونعم الوكيل».

«جسر الملك فهد»: تم العمل لدفع الرسوم إلكترونيًا وانتهاء المرحلة الأولى من التطوير نهاية الشهر الحالي

قال الرئیس التنفیذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فھد، الرابط بین المملكة والبحرين المھندس عماد المحیسن، إنَّه لم يصدر حتى الآن أي توجیھات تتعلق بعودة حركة المسافرين والسماح بالتنقل بین الدول، مضيفًا أنَّ المشاريع التطويرية، التي بدأت في الجسر خلال فترة تعلیق السفر مستمرة، وتمَّ إنجاز البوابات الإلكترونیة، فیما يتعلق بالشكل الھندسي، والتي تھدف لتحويل طريقة دفع الرسوم لتكون إلكترونیة.

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